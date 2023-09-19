США намерены продолжить учения с Арменией, несмотря на обострение в Карабахе

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США продолжат совместные учения с Арменией, несмотря на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

По информации Пентагона, учения будут завершены по утвержденному плану, так как в ведомстве не считают, что их военным, которые приехали в регион для обучения войск Армении, что-то угрожает.

"Наши совместные учения с Арменией реализовали свои цели по построению новых отношений на тактическом уровне и повышению совместимости для миротворческих операций, они завершатся завтра, как и планировалось", – добавили в Пентагоне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сказал, что информация о проведении совместных армяно-американских учений на территории Армении вызывает у Москвы настороженность, особенно в текущей ситуации. Он подчеркнул, что ситуация будет глубоко анализироваться.

Совместные военные учения Еревана и Вашингтона начались с 11 по 20 сентября. В МО страны отметили, что во время мероприятий участники отработают механизмы стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявлял, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Омбудсмен республики Гегам Степанян заявил, что, по последним данным, в результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли двое, в том числе ребенок. Еще 26 человек ранены, среди них есть дети.

Жители Еревана вышли на центральную площадь Еревана. Они требуют от Азербайджана прекратить военные действия и скандируют лозунги против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Также протестующие перекрыли в Ереване проспект рядом со зданием правительства.

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