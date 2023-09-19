Эстония не планирует принимать высылаемых из Латвии россиян

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Департамент полиции и пограничной охраны будет следить за тем, чтобы никто из российских граждан, которым предпишут покинуть Латвию, не оказался в Эстонии, сообщил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс.

По его словам, желание Латвии в отношении россиян заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину.

"Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем", – цитирует Ляэнеметса РИА Новости.

Накануне сообщалось, что около 3,6 тысячи российских граждан, постоянно проживающих в Латвии, получат на этой неделе письмо с предписанием покинуть страну в течение 90 дней. Совет по правам человека при президенте РФ заявил, что действия властей Латвии грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Европейской конвенции по правам человека.

10 сентября в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях с российскими номерами может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней, шампуней, зубных паст и других вещей.

В связи с этим Эстония с 13 сентября в рамках санкций против РФ запретила въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. До этого такие же запреты были введены Латвией, Литвой и Польшей.

Финляндия также вслед за Прибалтикой ввела запрет на въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Эта мера начала действовать с 16 сентября.

Почти 60 автомобилей с номерами РФ не пропустили в Литву за неделю