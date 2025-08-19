Лавров прокомментировал слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными

Фото: ТАСС/ЕРА/IGOR KOVALENKO

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская делегация была вынуждена расплачиваться наличными за топливо на Аляске из-за санкций.

Рубио рассказал об этом ранее в беседе с телеканалом NBC News. Он пояснил, что представители РФ не могли воспользоваться банковской системой США в связи с действующими ограничениями.

"За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет – это не имеет значения", – подчеркнул глава российского МИД в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр также обратил внимание, что подобные расходы всегда несет страна, чье руководство направляет делегацию в другое государство.

Российско-американский саммит состоялся на Аляске 16 августа. По словам Владимира Путина, встреча прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что провел с Путиным "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс на достижение мирного урегулирования на Украине.

После этого, 19 августа, глава Штатов принял в Белом доме украинского президента Владимира Зеленского. В рамках встречи Трамп пригрозил прекратить поддержку Киева, если не заключит сделку с Зеленским. При этом он подчеркнул, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи с российским лидером.

Последняя, по данным СМИ, может состояться 22 августа. По словам украинского лидера, на ней будут подняты территориальные и другие "чувствительные вопросы".