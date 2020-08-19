Лукашенко поручил усилить охрану границы по всему периметру Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совбеза поручил министерству обороны усилить охрану границы по всему периметру страны, сообщает "БелТА".

По словам главы государства, особое внимание необходимо уделить передвижению войск НАТО в Польше и Литве.

"Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы", – заявил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии поручил МИД республики организовать работу по доведению до руководителей западных стран информации о ситуации в государстве, а также предупредить политиков об ответственности за разжигание беспорядков.

"Финансирование беспорядков – это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", – сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о попытках вмешательства во внутренние дела Белоруссии со стороны других государств. Представитель Кремля выразил надежду на то, что решить свои внутренние проблемы белорусы смогут самостоятельно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, призвал Запад вспомнить, чем закончилось его посредничество на Украине в 2014 году.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

На фоне президентских выборов в Белоруссии начались протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.

