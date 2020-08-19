В Кремле констатируют попытки вмешаться извне в ситуацию в Белоруссии

Фото: ТАСС/Tatyana Zenkovich/EPA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о попытках вмешательства во внутренние дела Белоруссии со стороны других государств, сообщает "Газета.ру".

Он выразил надежду на то, что решить свои внутренние проблемы белорусы смогут самостоятельно.

"В сложившейся ситуации главное – не допускать влияния извне", – отметил Песков.

Он также подчеркнул, что белорусский народ является братским для России, а страна – союзным государством.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, призвал Запад вспомнить, чем закончилось его посредничество на Украине в 2014 году.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

На фоне президентских выборов в Белоруссии начались протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.