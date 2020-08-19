Власти Белоруссии разберутся с митингующими у проходных заводов – Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совбеза республики пообещал, что разберется с митингующими у проходных заводов, сообщает ТАСС.

"Они (противники действующей власти) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", – заявил глава государства.

Он также поблагодарил рабочих, которые не присоединились к забастовкам, и призвал их "не прятать глаза в асфальт".

"Угрозы и атаки – это тоже нас беспокоит, – на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо", – объяснил белорусский лидер.

Помимо этого, на заседании Лукашенко заявил о сложной общественно-политической ситуации в стране. По его словам, в республике на фоне протестов идут угрозы силовикам и госслужащим и даже "атаки" на некоторых членов правительства.

Ранее в результате несогласованной акции у Минского тракторного завода были задержаны два человека. Отмечается, что путь сотрудникам завода на работу у проходной МТЗ преграждали участники несанкционированного мероприятия. После просьбы сотрудников органов внутренних дел им разойтись отдельные граждане проигнорировали призыв. В отношении задержанных начат административный процесс.

На фоне президентских выборов в Белоруссии продолжаются акции протеста. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.

Помимо этого, в стране регулярно происходят забастовки заводских рабочих. Так, недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.