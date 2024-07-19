Румынский депутат Шошоакэ надела намордник на заседании Европарламента

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Депутат от Румынии, лидер партии S.O.S. Romania Диана Шошоакэ надела на себя намордник во время заседания Европарламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коллегу Шошоакэ Луиса Лазаруса.

Так, румынский парламентарий несколько раз прерывала выступающих с трибуны во время заседания. После очередного замечания было решено увести ее из зала, в ответ на это Шошоакэ надела на себя намордник.

"Я могу делать все, что хочу, у меня есть право говорить, я была выбрана румынами – а вы убиваете людей в Румынии", – заявила депутат.

После того, как Шошоакэ вывели их зала заседания, она заявила журналистам, что в самой Румынии тоже нет свободы слова, в связи с чем она говорит от имени граждан страны. Она также сообщила, что принесла на заседание икону, так как она выступает против навязывания в Румынии ценностей ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией и запрещено Минюстом РФ).

В партии S.O.S. Romania подвергли критике выдворение лидера фракции с заседания Европарламента.

"Этот акт цензуры и злоупотребления властью является оскорблением демократии и фундаментального права на свободное выражение мнения. Мы решительно осуждаем эти действия и требуем немедленного соблюдения основных прав всех избранных представителей", – говорится на сайте партии.

Представители фракции также потребовали привлечь к ответственности ЕП и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за "подавление голосов, защищающих традиционные ценности и основные свободы европейских граждан".

В апреле прошлого года Диана Шошоакэ выкрикнула "Слава Москве" во время своего выступления в парламенте. Она представляла законопроект, предполагающий в частности разрыв добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части ее территории.

Депутат также неоднократно призывала власти Румынии пересмотреть поддержку Киева, называв Украину государством с террористическими тенденциями. Кроме того, Шошоакэ призывала украинского лидера Владимира Зеленского уважать меньшинство Румынии в его стране и "вернуть территории".