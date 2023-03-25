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Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ призвала власти страны пересмотреть поддержку Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Шошоаэкэ заявила, что Украина является государством с террористическими тенденциями. Румыния, по ее словам, поддерживает преступное государство.

"Прошу Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Киеву", – заявила она.

Сенатор также призвала и остальные западные страны осознать, что украинская сторона не заслуживает получаемой от них поддержки.

Шошоаэкэ ранее внесли в базу украинского сайта "Миротворец". На Украине ее обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии успехов в поддержке Киева. Он пожаловался на промедления при поставке дальнобойных ракет и при принятии решения о поставке современных западных самолетов для Украины.

До этого сообщалось, что саммит Европейского союза подтвердил, что предоставит Украине миллион снарядов и при необходимости ракеты класса "земля – земля". Они будут приобретены в том числе через совместные заказы путем мобилизации соответствующего финансирования из Европейского фонда мира, их планируется поставить в течение ближайшего года.

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