В Бухаресте потребовали от Зеленского вернуть территории Румынии

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Румынский сенатор Диана Шошоакэ призвала прибывшего в Бухарест украинского лидера Владимира Зеленского уважать меньшинство Румынии в его стране и "вернуть территории". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Господин президент, хотите поговорить с румынским сенатором про румынское меньшинство Украины? Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине", – сказала Шошоакэ проходившим мимо румынской и украинской делегациям с Зеленским.

Женщина потребовала вернуть территории Румынии, уважать румын и их язык.

Сутками ранее румынский парламент отменил заседание, на котором должно было состояться выступление украинского президента. Зеленский в рамках своего визита в Бухарест должен был встретиться с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, а также с премьер-министром государства Маркелом Чолаку.

В конце сентября СМИ писали, что румынская сторона стянула дополнительные войска к границе с Украиной на фоне возросшей обеспокоенности Североатлантического альянса в этом регионе. По данным прессы, Бухарест переместил средства ПВО ближе к деревням на Дунае, которые расположены через реку от Украины.

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