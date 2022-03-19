Сенатор назвал бесполезной попытку Байдена склонить Китай к санкциям против РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Попытка президента Соединенных Штатов Джо Байдена склонить Китай к присоединению к санкциям против России является бесполезной, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Так политик прокомментировал сообщения о переговорах лидеров США и КНР, на которых Байден, по словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, намеревался заявить Си Цзиньпину, что Вашингтон предпримет меры, если выяснится, что Пекин поддерживает действия Москвы.

"Китайская Народная Республика – это очень мощная страна, полтора миллиарда населения, Китай уверен в своих темпах развития. Китай пользуется поддержкой и дружбой с Россией. Как говорят в Китае, мы стоим спина к спине", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

При этом Джабаров считает, что Китай не будет стоять горой за Россию, но в то же время он не позволит угрозы в свою сторону от Штатов.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с Байденом назвал главный приоритет в ситуации на Украине. Он отметил важность взаимного уважения держав, отказа от менталитета холодной войны и блокового противостояния, а также последовательного построения эффективной системы глобальной безопасности.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты пытаются оказывать давление на страны, которые взаимодействуют с Россией. В частности, речь идет о Китае, Индии, Египте и Турции. По его словам, почти все страны Евросоюза уже легли под США из-за готовности принимать насаждаемый миропорядок в любом виде.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.