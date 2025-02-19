Рубио после встречи с делегацией РФ провел разговор с Каллас и главами МИД стран Европы

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Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде провел переговоры с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас и министрами иностранных дел Франции, Великобритании, Италии и Германии. Об этом со ссылкой на французский МИД сообщает РИА Новости.

"Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Их коллеги из стран формата Квинта (Италия, Германия, Великобритания), а также верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас также приняли участие в этом обсуждении", – указано в коммюнике французского министерства.

Там также уточнили, что стороны обменялись мнениями об итогах встречи делегаций США и России.

Переговоры между РФ и США прошли 18 февраля. По итогам встречи стороны договорились сформировать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине и поспособствовать оперативному назначению послов в РФ и США. Представителям Москвы и Вашингтона также поручено обсудить подготовку встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.