N12: прекращение огня в Газе не начнется, пока ХАМАС не предоставит список заложников

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Прекращение огня в секторе Газа, запланированное на 09:30 по московскому времени, не начнется до тех пор, пока палестинское радикальное движение ХАМАС не предоставит израильской стороне список освобождаемых заложников. Об этом сообщает телеканал N12 со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В свою очередь, портал Ynet сообщает, что ХАМАС задержало передачу списка заложников по техническим причинам.

Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль не будет продвигаться в рамках соглашения, пока Тель-Авив не получит список заложников. По его словам, израильская сторона не потерпит нарушений договоренностей.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, которое будет действовать 42 дня, начиная с 19 января. На первом этапе Израиль освободит более 1 890 палестинских заключенных в обмен на 33 израильских заложника. Войска еврейского государства должны будут отойти к границам сектора Газа, также в анклав возрастут поставки гуманитарной помощи.