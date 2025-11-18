Форма поиска по сайту

18 ноября, 20:06

Политика
Депутат Останина: органы опеки виновны в убийстве мальчика в подмосковной Балашихе

Депутат Останина назвала виновных в трагедии с обезглавленным мальчиком в Балашихе

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Основными виновниками убийства мальчика в подмосковной Балашихе являются органы опеки, сказала депутат Госдумы Нина Останина. Об этом сообщает Life.ru.

"Первые, кто должен был отреагировать, – органы опеки. Но не увидеть неблагополучие – это сознательно надеть розовые очки, чтобы лишний раз не заморачиваться", – отметила Останина.

Также в гибели ребенка виновны врачи-психиатры и родственники семьи убитого, уверена парламентарий. Останина задалась вопросом, могли ли последние предотвратить трагедию. Депутат также выразила надежду, что этот случай станет последним подобным инцидентом.

Голова ребенка в рюкзаке была найдена в Гольяновском пруду на востоке Москвы. Спустя время тело обнаружили в квартире в Балашихе. Оказалось, что мальчика убила собственная мать, которая потом выбросила его фрагменты в пруд.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Кроме того, следователи возбудили дело о халатности сотрудников соцуправления.

Мать убитого ребенка призналась в совершенном преступлении. По данным СМИ, она злоупотребляла наркотиками и состояла на учете у психиатра. Сообщалось, она постоянно избивала сына. В итоге суд заключил женщину под стражу.

