Хинштейн освятил свой кабинет в здании правительства Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн освятил свой рабочий кабинет в здании областного правительства.

"Великий четверг – один из самых значимых дней для всех православных христиан. День очищения, покаяния и внутреннего обновления", – написал он у себя в телеграм-канале.

Кабинет Хинштейна освятил приглашенный древнехранитель Епархии иеромонах Афанасий по благословению Владыки Курского и Рыльского Германа.

"В свете последних событий отчетливо понимаю, как много греховности накопилось в этих стенах", – добавил он.

Также временный глава субъекта поздравил россиян с православными праздниками и отметил, что в этот период важны чистота помыслов, а не обряды. Кроме того, подчеркнул Хинштейн, в настоящее время особенно важно служить людям, а не использовать власть для обогащения.

Ранее временный глава Курской области прокомментировал арест экс-главы субъекта Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова по уголовному делу о хищении бюджетных средств, предназначенных для строительства оборонительных сооружений на границе региона с Украиной.

Он заявил, что чиновники не видели, кому доверяют бюджетные средства. В то же время они сознательно превращали "Корпорацию развития Курской области" (КРКО) в крупнейшего государственного подрядчика, который не имел ни опыта, ни компетенции, подчеркнул Хинштейн.

Столичный суд арестовал Смирнова и Дедова на два месяца. В отношении их были выдвинуты обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения.

Кроме того, вина чиновников подтверждается показаниями других фигурантов дела и свидетелей, включая результаты допроса гендиректора "КТК сервис" Андрея Воловикова и депутата Максима Васильева, говорилось в материалах дела.