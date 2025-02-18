Делегации России и США в Эр-Рияде вернутся к переговорам после ланча

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Российская и американская делегации начнут завершающую сессию переговоров в Эр-Рияде после ланча. Об этом сообщает РИА Новости.

Ланч наступил спустя 3,5 часа переговоров.

Встреча делегаций РФ и США началась в принадлежащем королевской семье дворце Дирия, который находится в комплексе Альбасатин, 18 февраля примерно в 10:30 по московскому времени. Спустя 2,5 часа стороны взяли небольшой перерыв. После 15-минутной паузы переговоры были возобновлены.

Российскую сторону на переговорах представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. От Штатов на встречу приехали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Как ранее отмечал Ушаков, стороны обсудят восстановление отношений между РФ и США, организацию встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, а также начало урегулирования конфликта на Украине.

