В МИД РФ допустили применение военно-технических мер при отказе США от диалога

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Россия будет вынуждена ответить на отказ Соединенных Штатов от диалога между странами. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ, пишет РИА Новости.

В российском дипведомстве пояснили, что ждут от США готовности договариваться о юридически обязывающих гарантиях безопасности РФ. Там подчеркнули, что в случае отказа реакция России будет вынужденной.

"Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", – подчеркнули в МИД.

Ранее министерство опубликовало текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности.

Документ состоит из 11 страниц. При этом в министерстве рассказали, что США не дали конструктивного ответа на основные элементы проекта.

В начале января были проведены российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Поводом для них стали проекты соответствующих договоров с США и НАТО, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.

В конце января США и НАТО в письменном виде передали России свои ответы на предложения по гарантиям безопасности. Позже тексты документов опубликовала испанская газета El Pais. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.