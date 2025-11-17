В Казахстане объявлена награда за помощь в поимке стримера Mellstroy

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Агентство по финансовому мониторингу в Казахстане в своем телеграм-канале объявило о выплате вознаграждения в случае, если следствию будет оказана помощь в поимке стримера Mellstroy (настоящее имя – Андрей Бурим. – Прим. ред.).

По версии следователей, блогер на своей странице в соцсетях объявил о розыгрышах призов с целью продвижения онлайн-казино Mellstroy.game, ориентированной в том числе на пользователей из Казахстана. Ведомство напомнило, что в их стране предусмотрена ответственность не только за организацию этого бизнеса, но и за пособничество в данной деятельности.

В результате Mellstroy был заочно арестован в Казахстане по подозрению в организации рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино. Именно поэтому он был объявлен в розыск. Агентство по финансовому мониторингу попросило граждан сообщить достоверные сведения о местонахождения блогера.

"Вознаграждение и анонимность гарантируются", – сказано в сообщении.

В 2020 году Mellstroy напал на девушку во время прямого эфира. Блогер схватил ее за голову и несколько раз ударил об стол. После этого он оттолкнул ее, в результате чего пострадавшая упала на пол.

Пострадавшей оказалась модель Алена Ефремова. Она написала заявление в полицию. В результате против блогера возбудили уголовное дело.

Затем мировой судья Пресненского района столицы приговорил его к шести месяцам исправительных работ. Суд также взыскал с Бурима в пользу потерпевшей 22,4 тысячи рублей за медицинские расходы, а в счет возмещения морального вреда – 50 тысяч рублей.

В 2024 году МВД России объявило в розыск по уголовной статье Mellstroy. В свою очередь, в Белоруссии каналы блогера на всех площадках, а также логотипы и водяные знаки были признаны экстремистскими.

По данным МВД Белоруссии, в октябре на территории страны были выявлены факты совершения хулиганств, нарушений общественного порядка и незаконных массовых мероприятий. Установлено, что к их организации был причастен блогер, который является гражданином Белоруссии. Сейчас Mellstroy живет за границей.

