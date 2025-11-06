Каналы блогера Mellstroy признаны в Белоруссии экстремистскими материалами

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Каналы блогера Mellstroy (настоящее имя – Андрей Бурим) на всех площадках, а также логотипы и водяные знаки были признаны в Белоруссии экстремистскими материалами, сообщает МВД республики.

В ведомстве отметили, что в октябре на территории страны были выявлены факты совершения хулиганств, нарушений общественного порядка и незаконных массовых мероприятий. Установлено, что к их организации был причастен Бурим, который является гражданином Белоруссии, но в настоящий момент скрывающийся за границей.

"В интернете он призывал участвовать в конкурсах, совершая противоправные действия с последующим размещением видеоконтента в социальных сетях за вознаграждение", – указали в МВД.

В 2020 году блогер во время прямого эфира напал на девушку и ударил ее несколько раз. В 2021 году суд приговорил его к 6 месяцам исправительных работ и взыскал более 72 тысяч рублей за медицинские расходы и моральный вред. В 2024 году МВД РФ дважды объявляло его в розыск по уголовной статье.

