Лукашенко провел еще один телефонный разговор с Меркель

18:39
Фото: БелТА/Николай Петров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь переговорил по телефону с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает БелТА.
До этого глава республики общался с Меркель по поводу миграционного кризиса на границе Белоруссии с ЕС. Телефонный разговор состоялся 15 ноября.
Известно, что в этот раз Меркель не исключила финансовую помощь для Белоруссии в связи с миграционным кризисом и особое регулирование для части беженцев. Стороны также договорились, что уполномоченные должностные лица республики и ЕС вступят в переговоры по решению сложившейся ситуации.
В беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отметила, что Лукашенко не обсуждал с Меркель санкции и признание, так как это было бы ниже его достоинства.
"Ни одного слова о санкциях и тем более о некоем признании в ходе разговоров сказано не было. Тем более что для белорусского общества, избравшего Лукашенко президентом страны, такого вопроса не существует", – подчеркнула Эйсмонт.
Белорусский лидер также созванивался 16 ноября с Владимиром Путиным. Они тоже обсудили ситуацию с мигрантами у границы Польши.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. В свою очередь, президент Белоруссии назвал ситуацию с мигрантами на границе гуманитарной катастрофой.
Мигрантов разместили в логистическом центре на белорусско-польской границе
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