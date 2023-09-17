Президент Финляндии заявил о необходимости сохранения отношений с РФ

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Западу следует найти способ сохранить отношения с Москвой на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает издание The New York со ссылкой на главу Финляндии Саули Ниинисте.

"Когда конфликт закончится, Россия останется. Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но – способность терпеть и даже немного понимать друг друга", – указал он.

По словам президента Финляндии, необходимо наладить взаимное доверие.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

Комментируя данный запрет, член Совфеда Андрей Клишас назвал его дискриминацией по паспорту. Сенатор призвал российские власти ввести зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС.

Эстония с 13 сентября в рамках санкций против РФ запретила въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. До этого аналогичные запреты ввели Латвия и Литва.

После этого Финляндия вслед за Прибалтикой ввела запрет на въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Как сообщает МИД страны, эта мера начнет действовать 16 сентября.

Польша запретила въезд легковых автомобилей с регистрацией РФ