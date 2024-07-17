Дональд Трамп посетил второй день съезда республиканцев

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл на съезд Республиканской партии в Милуоки во второй день его работы. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп вновь появился на публике с перевязанным ухом. Его встретили под громкие аплодисменты, после чего он занял место на трибуне рядом с кандидатом в вице-президенты Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Бывший глава Белого дома не станет выступать на съезде в этот день. Ожидается, что он произнесет речь в последний день мероприятия – 18 июля.

Ранее Трамп приехал на съезд республиканцев в Милуоки – это был его первый выход на публику после попытки покушения. По словам самого Трампа, пережитое нападение сильно повлияло на него.

Покушение на экс-президента США произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, в него несколько раз выстрелили. Охрана быстро увела Трампа со сцены с окровавленным ухом.

В результате стрельбы погиб один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а ФБР установило его личность – злоумышленником оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания.