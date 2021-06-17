Евгений Попов прокомментировал саммит Россия – США в Женеве

Фото: Екатерина Тихонова

Российско-американские переговоры на высшем уровне с участием Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена проходили в сложной политической обстановке, заявил телеведущий Евгений Попов, освещавший переговоры лидеров России и Соединенных Штатов из Женевы.

"Путин и Байден встретились впервые за 10 лет. С тех пор очень многое изменилось в мире и геополитике", – отметил Попов.

По его мнению, после ухода предыдущего американского президента Дональда Трампа мировая дипломатическая система "поломалась".

"Сейчас абсолютно неясно, чего нам ждать от американской стороны. Фактически сейчас мы наблюдаем "бой без правил", – заявил журналист.

По его мнению, саммит проходил в ситуации неопределенности.

"Раньше мы были уверены, что республиканцы настроены к нам недружелюбно: они сами открыто об этом заявляли, поэтому взаимодействовать с ними было сравнительно легко. Даже демократы, несмотря на враждебный настрой, улыбались нам в лицо. А сегодня в современной международной политике нет никаких правил. Поэтому в этой встрече много противоречий. С одной стороны, любые договоренности на этом саммите могут потребовать от сторон поступиться частью своих национальных интересов. Однако такого просто не может быть! С другой стороны, все ждут каких-то итогов: ни американцам, ни нам нельзя уезжать без результатов", – подчеркнул Попов.

По словам журналиста, для обеих стран очень важно попытаться вернуть отношения в конструктивное русло. Если ничего не изменится, последствия могут быть непредсказуемыми.

"К сожалению, ощущение, что отношения России и США достигли дна и мы живем на абсолютно разных планетах. Полагаю, что уже пора постараться понять друг друга, привести к единому знаменателю наши отношения. Важно определиться, как мы друг к другу относимся", – считает Попов.

Встреча президентов России и Соединенных Штатов в Женеве прошла на вилле Ла Гранж.

В начале встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения переговоров. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.

Эксперты прокомментировали цвета галстуков двух лидеров. Предполагалось, что пурпурный цвет галстука Владимира Путина может говорить о решительности, тогда как галстук Джо Байдена, возможно, символизирует желание расположить к себе собеседника.

По итогам саммита Владимир Путин заявил, что переговоры с Джо Байденом в Женеве прошли хорошо. По словам президента, в ходе саммита обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность. Кроме того, главы государств договорились о возвращении послов.

Джо Байден после переговоров подарил Владимиру Путин хрустальную скульптуру бизона и фирменные солнечные очки-авиаторы. В свою очередь Путин подарил своему американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва".

