В ГД считают, что Запад перешел к тактике запугивания

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства зафиксировала попытки иностранных агентов повлиять на общественное мнение путем распространения дезинформации и агитационных материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева.

Он также отметил, что комиссия отмечает увеличение объемов теневого финансирования подрывной деятельности внутри России в период выборов. В частности, депутат рассказал, что западные спецслужбы вели сбор личных данных организаторов выборов для включения их в санкционные списки.

При этом глава комиссии отметил, что у России уже выработался иммунитет на традиционные способы вмешательства. Из-за этого, по словам Пискарева, Запад перешел к тактике запугивания.

Ранее стало известно, что голосование на выборах президента России завершилось в Москве. Избирательные участки работали каждый день с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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