Голосование на выборах президента РФ завершилось в Москве

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Голосование на выборах президента России завершилось в Москве. Избирательные участки работали каждый день с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00.

В столице могли проголосовать горожане с постоянной регистрацией, а также жители других регионов страны, которые заранее оформили заявление на прикрепление к избирательному участку в столице. Отдать голос онлайн можно было до 20:00 17 марта.

Более 5 миллионов человек проголосовали в Москве на выборах президента РФ по состоянию на 15:00 17 марта. Избирателям выдали 5 013 661 бюллетень, в дистанционном электронном голосовании приняли участие 3 515 605 человек, бумажным бюллетенем воспользовались 1 498 056 граждан.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Новости часа: более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве