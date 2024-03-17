Аскольд Запашный проголосовал на избирательном участке в Москве

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Представитель цирковой династии Аскольд Запашный проголосовал на выборах президента РФ в избирательном участке № 2160 в Москве. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня день выборов. Если вы еще не успели проголосовать, то обязательно это нужно сделать сегодня, потому что нужно помнить, что каждый голос имеет значение. Сегодня один из самых важных дней в наших жизнях, в жизни нашего великого государства", – отметил он.

Артист призвал не обстрагиваться от великих процессов, которые происходят в РФ и мире. Как отметил Запашный, необходимо помнить, что каждый россиянин делает серьезное и важное решение.

Ранее на выборах свой голос отдал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Артист пришел на избирательный участок с дочерьми, тем самым продемонстрировав будущему поколению избирателей важность этого поступка. Запашный отметил, что очень важно отдать свой голос, так как это влияет не только на будущее России, но и на ее культурное развитие.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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