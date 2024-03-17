Актриса Елена Захарова проголосовала на выборах президента через mos.ru

Фото: Москва 24

Российская актриса театра и кино Елена Захарова проголосовала на выборах президента страны через портал мэра и правительства Москвы. Об этом она рассказала в видеообращении на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Артистка заявила, что подобный способ голосования является удобным и доступным. Захарова также напомнила про баллы, которые можно получить за участие в выборах посредством системы ДЭГ.

Между тем стало известно, что к полудню финального дня голосования в Москве свой выбор сделали свыше 4,6 миллиона россиян. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова рассказала, что в общей сложности было выдано 4 657 776 бюллетеней, из которых в ДЭГ – 3 391 285, а в бумажном виде – 1 266 491.

Кроме того, сообщалось о более 125 тысячах гражданах РФ, которые проголосовали за рубежом на 230 избирательных участках в 111 государствах.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве