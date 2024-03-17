На выборах проголосовали 90% избирателей, зарегистрированных на ДЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Явка в ходе дистанционного электронного голосования на федеральной платформе достигла 90%. Об этом свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ.

По состоянию на 00:00 по московскому времени 17 марта избирателям в 28 регионах, ранее подавшим заявки на участие в ДЭГ, выдали уже 4 288 451 бюллетень.

Ранее стало известно, что специалисты отразили все DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования. Атаки на систему ДЭГ фиксировались со старта выборов, однако и система и специалисты были заранее подготовлены к ним.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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