Глава города в Свердловской области Маслакова не пришла на свою инаугурацию

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Избранная гордумой глава Березовского городского округа Свердловской области Юлия Маслакова не явилась на собственную инаугурацию и не вступила в должность, передает ТАСС.

В начале января 2025 года глава Березовского Евгений Писцов проиграл выборы Маслаковой. За него проголосовали шесть парламентариев, за нее – 17. Однако перед началом заседания Маслакова заявила о снятии своей кандидатуры, однако ее решение отклонили.

Кроме того, по данным картотеки Березовского городского суда, Маслакова подала административный иск "О защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Ответчиком была указана дума Березовского городского округа Свердловской области.

Ранее глава департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ Наталья Агре решила уйти в отставку. По ее словам, такое решение она приняла сама и уже в декабре прошлого года сообщила об этом коллегам.

Агре предложила вернуть школьные дискотеки, чтобы создать условия для романтических отношений у молодых людей. Она отмечала, что только 8% детей планируют начать семейную жизнь в возрасте от 18 до 21 года.

Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева выступила против этого. По ее словам, нет необходимости создавать романтический контекст, поскольку школьники могут сделать это самостоятельно. Она подчеркнула, что старшему поколению необходимо задуматься о том, как сделать "эту романтику более осознанной, здоровой" и позаботиться о том, чтобы она "не ломала жизни ребят".

