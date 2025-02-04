Выступавшая за школьные дискотеки чиновница Минпросвещения Агре уволилась

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Глава департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ Наталья Агре рассказали в беседе с РИА Новости, что решила уйти в отставку.

По ее словам, такое решение она приняла сама и уже в декабре прошлого года сообщила об этом коллегам.

Ранее Агре предложила вернуть школьные дискотеки, чтобы создать условия для романтических отношений у молодых людей. Она отмечала, что только 8% детей планируют начать семейную жизнь в возрасте от 18 до 21 года.

Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева выступила против этого. По ее словам, нет необходимости создавать романтический контекст, поскольку школьники могут сделать это самостоятельно. Она подчеркнула, что старшему поколению необходимо задуматься о том, как сделать "эту романтику более осознанной, здоровой", и позаботиться о том, чтобы она "не ломала жизни ребят".

