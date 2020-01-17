Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ранее возглавлявший ФНС, первым распоряжением назначил на должность главы налогового ведомства своего первого заместителя Даниила Егорова, передает "Интерфакс".

Егоров родился в 1975 году. В 1998 году он окончил Российский университет дружбы народов по специальности "юриспруденция", после этого был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам.

С 2009 по 2010 год Егоров занимал должность замначальника отдела контрольной работы управления ФНС России по Москве. Позднее – начальника отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальника отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, замначальника управления и начальника управления досудебного аудита ФНС.

В мае 2011 года Егоров стал замом Михаила Мишустина. В ФНС Егоров курировал работу Контрольного управления, управлений трансфертного ценообразования, камерального контроля и оперативного контроля.

15 января действующее правительство РФ в полном составе ушло в отставку. Новым премьер-министром Российской Федерации стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин. Он был назначен на должность после того, как его кандидатуру одобрили в Госдуме. Он заявил, что главной задачей нового кабмина станет реализация послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Дмитрий Медведев занял пост заместителя председателя Совбеза РФ. Мишустин также включен в состав Совбеза.

