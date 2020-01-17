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Москва 24

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Политика

17:07

Bloomberg сообщил о возможном переходе Орешкина на должность Белоусова

политика власть

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

И. о. министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, это произойдет, если занимающий эту должность Андрей Белоусов войдет в правительство. При этом не приводится, чьи кандидатуры рассматриваются на пост главы Минэкономразвития.

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе подало в отставку в среду, 15 января, через несколько часов после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. Глава государства предложил, в частности, внести ряд поправок в Конституцию.

Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин, занимающий пост главы Федеральной налоговой службы. Кандидатуру главы правительства одобрили на заседании Госдумы. Мишустин, в свою очередь, пообещал в скором времени представить новый кабинет министров.

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