Bloomberg сообщил о возможном переходе Орешкина на должность Белоусова

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И. о. министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, это произойдет, если занимающий эту должность Андрей Белоусов войдет в правительство. При этом не приводится, чьи кандидатуры рассматриваются на пост главы Минэкономразвития.

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе подало в отставку в среду, 15 января, через несколько часов после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. Глава государства предложил, в частности, внести ряд поправок в Конституцию.

Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин, занимающий пост главы Федеральной налоговой службы. Кандидатуру главы правительства одобрили на заседании Госдумы. Мишустин, в свою очередь, пообещал в скором времени представить новый кабинет министров.