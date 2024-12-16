Общие потери ВСУ на курском направлении превысили 41 тыс человек

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Общие потери украинских войск в Курской области составили более 41 400 военных и 242 танка. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала боевых действий на данном направлении ВСУ потеряли 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1 276 боевых бронированных машин, 1 145 автомобилей, 314 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 7 транспортно-заряжающих машин, 74 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.

При этом за сутки украинские войска лишились до 540 человек, танка, двух боевых машин пехоты, американского бронетранспортера Stryker, 20 боевых бронированных машин и семи автомобилей.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что жители освобожденных сел Плехово, Дарьино и Новоивановка несколько месяцев жили в тяжелейших условиях и их необходимо эвакуировать. Он уточнил, что российские военные освободили и их родственников, которые "жили с тяжелыми мыслями о своих родных", не имея возможности связаться с родными.

Между тем российский омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Киев о коридоре для выхода курян с оккупированных территорий. Она также напомнила, что сейчас уже пришли холода, а у многих местных жителей не подключено отопление.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

