В ЕК ответили на слова Путина о транзите газа через Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через Украину и продолжает вести работу над подписанием нового соглашения между сторонами. Об этом заявила представитель ЕК Мина Андреева.

"Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трехсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение", – приводит слова Андреевой РИА Новости.

Путин ранее заявил, что из-за новых исков "Нафтогаза" в адрес "Газпрома" обостряются переговоры между компаниями. Как следствие, существует риск прекращения транзита отечественного газа через Украину.

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев, комментируя слова российского лидера, заявил, что "Нафтогаз" не планирует отказываться от претензий в адрес "Газпрома". По его словам, украинская компания продолжит "добросовестно отстаивать интересы украинского государства".

Текущий 10-летний контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины завершится в конце 2019 года. Новое соглашение или проект продления старого разрабатывается экспертами двух стран совместно с Еврокомиссией.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее заявил, что открытые споры между двумя газовыми компаниями – не более чем надуманная проблема для заключения нового транзитного договора.

