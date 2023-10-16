Блинкен всю ночь ждал встречи с саудовским принцем – СМИ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен всю ночь ждал встречи с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Он планировал обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, включая конфликт между Палестиной и Израилем, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на газету Washington Post.

В материале указано, что в Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи. Она, предположительно, должна была состояться в вечернее время, но принц появился только на следующее утро, написала газета.

Сообщается, что встреча состоялась в рамках турне Блинкена по странам Ближнего Востока. По данным газеты, 15 октября он вернулся в Израиль и намерен встретиться с местным премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Ранее Блинкен обсудил по телефону с главой МИД Китая Ван И палестино-израильский конфликт. Во время переговоров госсекретарь Соединенных Штатов снова заявил о поддержке США права Израиля на самооборону, а также призвал к немедленному прекращению атак группировки ХАМАС и освобождению всех заложников.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля составило свыше 1,4 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,8 тысячи человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались 16 граждан РФ.

Митинги в поддержку Палестины прошли в Марокко и Лос-Анджелесе