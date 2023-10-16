В ООН заявили, что топлива в больницах сектора Газа осталось еще на 24 часа

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Запасов топлива в больницах сектора Газа хватит еще на сутки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

В организации также заявили об угрозе жизни тысяч пациентов больниц в случае отключения генераторов.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль предоставить быстрый и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи, а также гуманитарным работникам в секторе Газа.

До этого министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщила, что все главные больницы в секторе Газа полностью или частично разрушены из-за боевых действий со стороны Израиля за последнюю неделю.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября, когда сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. В ответ на это израильская армия (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС в Газе.

Согласно последним данным СМИ, в Израиле в ходе эскалации конфликта погибли минимум 1,4 тысячи человек. При этом ранения зафиксировали по меньшей мере у 3,5 тысячи человек.

По информации Минздрава Палестины, из-за израильских ударов по сектору Газа погибли 2 726 палестинцев.

Израиль заявил о готовности к расширению операции в секторе Газа