Киргизские военные прекратили огонь на границе с Таджикистаном – погранслужба Киргизии

Фото: РИА Новости/Сыргак Бактыяров

Киргизские военные прекратили огонь в зоне напряженности на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

"Подразделения ПС ГКНБ Кыргызской Республики прекратили огонь на участках столкновений", – сказали в ведомстве.

Там пояснили, что таджикские военные снизили интенсивность огня, однако позиции киргизских пограничников периодически подвергаются обстрелам на некоторых участках границы.

14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка в местности Булак-Башы. Сообщалось, что Бишкек обвинил таджикскую сторону в применении минометов. Позднее в этот же день еще одна перестрелка произошла в местности Как-Сай.

Утром 16 сентября ситуация на границе обострилась. Власти Киргизии объявили об эвакуации жителей ряда приграничных поселков. В Таджикистане сообщили об одном погибшем пограничнике и трех раненых.

Стороны обвинили друг друга в эскалации. Также министерство иностранных дел Киргизии вручило представителям Таджикистана ноту протеста, указав на "противоправные и деструктивные" действия страны-соседа.

Позднее в ходе переговоров между представителями Киргизии и Таджикистана была достигнута договоренность о прекращении вооруженных столкновений на границе двух государств с 16:00 по местному времени (13:00 по московскому времени).