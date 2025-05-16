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16 мая, 20:43

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РИА Новости: самолет с делегацией РФ покинул Стамбул

Самолет с делегацией РФ покинул Стамбул – СМИ

Фото: 123RF/nkooume

Самолет, предположительно, с российской делегацией покинул Стамбул после переговоров с Украиной и направляется в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Ататюрк в 19:57 по московскому времени, следует из данных портала Flightradar24.

Переговоры представителей Москвы и Киева по вопросам урегулирования украинского конфликта состоялись в Стамбуле 16 мая. Стороны решили обменяться пленными по формуле 1 000 на 1 000, составить свои планы по возможному прекращению огня и согласовали проведение новых переговоров.

При этом американский президент Дональд Трамп считает, что через две-три недели мир станет намного безопаснее. Он также подчеркнул, что проведет переговоры с Владимиром Путиным, как только появится возможность для организации этой встречи.

Политолог прокомментировал итоги переговоров России и Украины

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