Politico: Париж помог Зеленскому составить письмо Трампу после перепалки

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Франция участвовала в подготовке письма украинского президента Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу после их перепалки. За счет этого документа предполагалось восстановить контакты двух стран, сообщает издание Politico.

Как выяснили журналисты, дипломаты Франции, Великобритании и Германии несколько недель пытались придумать, как восстановить отношения США и Украины. Как отметил неназванный чиновник, сотрудники французского МИД были непосредственно задействованы в обсуждении текста письма Зеленского.

Зеленский прилетал в Вашингтон 28 февраля для того, чтобы подписать на встрече с Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Но между ними произошла перепалка, из-за которой заключение сделки было сорвано.

После этого глава Белого дома обратил внимание на то, что украинский лидер неуважительно относится к США. Зеленский, в свою очередь, не стал извиняться перед Трампом за конфликт.

Однако 11 марта в саудовском городе Джидда прошли переговоры делегаций Украины и США, в результате которых стороны условились подписать соглашение о ресурсах "как можно скорее".

