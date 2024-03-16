В Москве зафиксирована беспрецедентная активность избирателей на выборах президента РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве фиксируется беспрецедентно высокая активность избирателей на выборах президента России. Об этом сообщил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов.

По словам Асафова, на выборах президента России по состоянию на 20:00 16 марта проголосовали 4,3 миллиона человека. Он подчеркнул, что это беспрецедентная активность избирателей.

Ранее в ЦИК сообщили, что явка на выборах президента России во второй день голосования составила 55,10% к 20:19 по московскому времени.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Около 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК