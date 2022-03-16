Лавров заявил о надежде на достижение компромисса в переговорах между РФ и Украиной

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Переговоры России и Украины идут непросто, но есть определенная надежда на достижение компромисса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.
По его словам, переговорщикам нужно дать возможность спокойно обсуждать вопросы.
"Я бы здесь все-таки дал переговорщикам возможность работать в более спокойной обстановке, без нагнетания очередной истерии", – сказал министр.
Он также отметил, что его украинский коллега Дмитрий Кулеба на переговорах в Анталье никаких новых идей не выдвинул. Лавров заявил, что Москва будет готова к контактам с Киевом и в будущем, однако надо понимать, какая будет добавленная стоимость от таких контактов.
"Также желательно понимать, как эти предложения создавать или организовывать новые каналы взаимодействия соотносятся с функционированием устойчивого переговорного процесса – белорусского канала", – сказал глава МИД.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться результатов переговоров России и Украины. При этом представитель Кремля отказался делать прогнозы относительно диалога. Он назвал позитивным сам факт продолжения совместной работы делегаций двух стран.
Переговоры с Украиной идут непросто, но есть шанс на компромисс – Лавров
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