Володин не увидел смысла в существовании Совета Европы без России

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал выход России из Совета Европы. По его словам, смысла в существовании организации без Москвы он не видит.

Володин подчеркнул, что в последнее время Совет Европы занимался лишь осуждением России и после ее выхода ему нечем будет заняться.

"Совет Европы утрачивает свой смысл. Все последнее время он посвятил России, ее критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям. Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остается один выход – самораспуститься", – написал политик в своем телеграм-канале.

По его словам, Москва всегда стремилась к диалогу, однако ее не слышали, поскольку Совет Европы действовал по принципу одностороннего движения и двойных стандартов.

10 марта российский МИД опубликовал заявление, в котором сообщил, что Россия больше не будет принимать участия в Совете Европы. В ведомстве подчеркнули, что это связано с тем, что Евросоюз и НАТО разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

14 марта российский сенатор Анатолий Башкин сообщил, что России приостановила работу в ПАСЕ. В свою очередь, сенатор Владимир Круглый подтвердил, что организация прислала делегации РФ уведомление о приостановке ее участия в Ассамблее.

ПАСЕ проголосовала за призыв к комитету министров Совета Европы потребовать исключения России из организации. За заключение проголосовали 216 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, против – никто. Еще трое воздержались.

Ситуация в отношениях между Россией и западными странами усугубилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

