Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 Мая

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Посол США в России Джон Салливан рассказал, что высокопоставленная американская делегация приедет на празднование 75-летия Победы 9 мая в Москву.
По его словам, это произойдет, если планы России по проведению мероприятий не изменятся из-за коронавируса, пишет газета "Коммерсант".
Он отметил, что Вашингтон ответственно относятся к памяти событий, "которые имели место 75 лет назад, победе союзников над нацистской Германией и Японией".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что глава США Дональд Трамп уведомил Кремль о том, что не приедет в Москву на 9 Мая.
Трамп отказался приехать в Москву на празднование Дня Победы
Приглашения посетить Москву для участия в праздничных мероприятиях также были направлены премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и другим европейским лидерам, а также председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.
Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе сказано, что он был организован ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия войны 1941–1945 годов.
В феврале президент России заявил главе Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости искажения правды о Второй мировой войне, а также подчеркнул вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии.
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