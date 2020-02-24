Посол США в РФ Салливан вошел в число нелояльных Трампу чиновников

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Посол США в Российской Федерации Джон Салливан оказался в списке нелояльных президенту Дональду Трампу чиновников. По данным СМИ, подобные сводки готовили в Администрации президента США, передает РИА Новости.

Имя Салливана фигурирует в докладной записке госдепартамента, направленной против действующего на тот момент главы администрации США Шона Дуси. Его и еще некоторых сотрудников рекомендовали уволить за препятствование работе правительства.

До прибытия в Москву в должности посла, Джон Салливан был заместителем госсекретаря США, причем в 2018 году в течение 25 дней временно исполнял обязанности своего бывшего начальника, Рекса Тиллерсона.

В госдепе Салливан работал с мая 2017 года. На месте посла США в РФ он сменил Джона Хантсмана.

