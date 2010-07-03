Салливан назвал условия улучшения отношений России и США

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Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что улучшение отношений с Россией зависит от того, как Москва будет выполнять минские договоренности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Сергею Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", – говорится в сообщении Госдепартамента.

11 октября президент США Дональд Трамп предложил первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост посла в России. Если его кандидатуру утвердит сенат США, Салливан станет послом в РФ. Салливан – второй по значимости руководитель Госдепартамента США, выше него – госсекретарь Майк Помпео.

8 ноября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в случае назначения Салливана, то российско-американские отношения выйдут на новый уровень. Он отмечал, что Москва видит в возможном назначении Салливана знак того, что Вашингтон придает существенное значение состоянию, в котором сейчас находятся отношения России и США.

Ранее Владимир Путин сообщил, что не имеет претензий к Дональду Трампу из-за проблем в отношениях двух стран. Он отметил, что в Кремле понимают, что их нормализации мешает внутриполитическая обстановка в США.

Глава государства отметил, что на данный момент президент США не может предпринять шаги для улучшения российско-американских отношений из-за внутриполитической повестки в стране. При этом Путин заверил, что Москва в любом случае готова работать с США.

