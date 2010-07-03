Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ

Фото: ТАСС/AP/David Vincent

Дональд Трамп направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост посла в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Ранее посол США в России Джон Хантсман подтвердил завершение своей дипломатической миссии. Он поблагодарил Трампа за доверие и возможность занять должность посла во время исторически сложного периода в двусторонних отношениях.

Салливан начал работать на посту первого заместителя госсекретаря США 24 мая 2017 года. Он работал в двух предыдущих администрациях на ключевых позициях в министерствах юстиции, обороны и торговли.

В июле Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией в Женеве по стратегической стабильности.