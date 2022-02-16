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политика

04:29

Байден и Макрон провели переговоры по ситуации вокруг Украины

политиказа рубежом

Фото: AP/TASS/Susan Walsh

Президент США Джо Байден провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Как утверждается в материале по итогам беседы, лидеры обменялись мнениями о прошедших недавно переговорах с украинской и российской сторонами.

"Они (Байден и Макрон. – Прим. ред.) <...> подтвердили неизменную поддержку продвижению по дипломатическому пути", – отмечается в сообщении пресс-службы Белого дома.

Помимо прочего, лидеры США и Франции обсудили координацию по вопросу сдерживания России. Также затрагивалась тема последствий для РФ в случае эскалации.

Ранее 12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор. Он длился около часа.

В ходе беседы лидеры стран обсудили усиление напряженности на границе РФ и Украины.

Позднее президент США Джо Байден заявил, что угроза вторжения России на Украину остается реальной. Как указал американский лидер, власти США пока не могут подтвердить отвод российских войск от украинской границы.

В свою очередь, в Кремле назвали утверждения о нападении России на Украину маниакальным информационным безумием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин иногда шутит, читая такие сообщения, так как их невозможно воспринимать с пониманием.

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