Мишустин назвал необходимую сумму для реализации послания президента

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Реализация задач, поставленных президентом РФ в послании Федеральному собранию, потребует около 450 миллиардов рублей в 2020 году, сообщил кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Справедливая Россия" в Госдуме.

"Мы работали над посланием с точки зрения расчетов. Я принимал участие в совещаниях у президента. Порядка 450 миллиардов рублей уже в этом году необходимо использовать", – сказал Мишустин.

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

После этого Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Глава государства поручил правительству исполнять свои обязанности в полном объеме до формирования нового кабмина. Российский лидер также поблагодарил кабмин за работу, заявив, что удовлетворен достигнутыми результатами.

Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Глава государства уже провел рабочую встречу с Мишустиным.

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина. На встрече с ЕР он заявил, что временно исполняющий обязанности председателя правительства Дмитрий Медведев рассчитывает на продолжение эффективной работы с единороссами в формате партии. Мишустин отметил, что приоритетом в его деятельности будет исполнение послания президента.