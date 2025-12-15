The Guardian: Башар Асад обучается офтальмологии в Москве

Фото: ТАСС/Zuma/Mikhael Klimentyev

Бывший президент Сирии Башар Асад проживает в элитном районе на Рублевке в Москве и обучается офтальмологии. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Guardian.

"Он изучает русский язык и снова совершенствует свои знания в офтальмологии", – рассказал друг семьи Асада, поддерживающий с ней связь.

По его словам, офтальмология – "давняя страсть" экс-лидера арабской республики, а "деньги явно не нужны" ему. Семья Асада, как утверждают источники, ведет спокойную и роскошную жизнь в Москве и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В декабре прошлого года боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. После этого Асад покинул свой пост и улетел в Россию, где ему предоставили политическое убежище.

Новым президентом Сирии на переходный период стал Ахмед аш-Шараа. По данным СМИ, он обратился к Владимиру Путину и потребовал передать Асада.

Кроме того, сирийский суд заочно выдал ордер на арест Асада. Ему предъявлены обвинения "в умышленном убийстве, пытках, приведших к смертям, и лишении свободы" на основании иска от родственников жертв событий в Дераа в 2011 году.