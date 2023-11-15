США отменили встречи с Азербайджаном из-за отсутствия прогресса в переговорах с Арменией

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Соединенные Штаты отменили встречи на высоком уровне, которые были запланированы с Азербайджаном, а также приостановили оказание военной и иной помощи государству из-за отсутствия прогресса в переговорах о мире между Баку и Ереваном. Об этом рассказал помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Мы ясно дали понять, что (отношения. – Прим. ред.) не будут нормальными с Азербайджаном после событий 19 сентября, пока мы не увидим прогресса на мирном треке. Мы отменили ряд визитов высокого уровня", – цитирует его ТАСС.

Также дипломат подчеркнул, что никакая помощь не будет предоставляться, пока Вашингтон не увидит реального улучшения ситуации.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны конфликта договорились о полном прекращении боевых действий.

Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Жителей региона стали перевозить в Армению.

3 ноября глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что Армения опасается, что у Азербайджана до сих пор есть к ней территориальные претензии. В Ереване также считают, что у Баку есть амбиции и сомнения относительно суверенитета Армении, особенно когда речь идет о региональных коммуникациях, уточнил министр.

10 ноября премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что мирное соглашение между государствами согласовано примерно на 70%, однако Баку должен подтвердить свою приверженность договоренностям.



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