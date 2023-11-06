Российские миротворцы в Карабахе завершили ротацию личного состава

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Российские миротворцы завершили ротацию личного состава в Карабахе. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики", – говорится в сообщении.

Там сообщили, что военные завершили отправку вооружения и военной техники в Россию для планового ремонта. Также в ходе оптимизации системы наблюдения был свернут один наблюдательный пост в Шушинском районе.

Ранее Минобороны РФ изменило наименование зоны действия российских миротворцев в Карабахе на "Карабахский экономический район Азербайджанской Республики". Ранее зона именовалась "зоной нагорно-карабахского конфликта".

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Жителей региона стали перевозить в Армению.

В Азербайджане заявили о ходе разоружения в Карабахе